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Мобильный пункт вакцинации от коронавируса заработал в Котовске

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В районе проведения городской ярмарки в Котовске (Тамбовская область) вновь работает мобильный пункт вакцинации от коронавируса. На прошлой неделе прививку от коронавируса здесь сделали 28 человек. В очередной ярмарочный день с самого утра в машине скорой помощи вакцинировалось уже 17 пациентов.

«В размороженном состоянии препарат хранится около двух часов. С собой у нас в переносном холодильнике запас вакцины на 30 доз. При необходимости привезем еще», — пояснила медсестра Ольга Мещерякова. Как отмечает ИА «Онлайн Тамбов.ру», второй компонент вакцины «Спутник V» (Гам-КОВИД-Вак) можно будет получить в поликлинике.

Заместитель министра здравоохранения РФ Сергей Глаголев 21 мая выразил уверенность, что вакцинация от коронавируса должна быть добровольной. По его словам, такой позиции твердо придерживаются в Минздраве. «Ключевым в достижении популяционного иммунитета является доверие каждого пациента к вакцине и системе вакцинации в целом», — сказал он.

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