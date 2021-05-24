В Ленинградской области пройдет этап чемпионата России по кольцевым мотогонкам

Автодром «Игора Драйв» в Ленинградской области примет второй этап чемпионата России по шоссейно-кольцевым мотогонкам Motoring 2021. Соревнования пройдут с 29 по 30 мая.

В этапе примут участие гонщики, соревнующиеся в девяти классах: Superstock 1000 и Superstock 600; Minimoto; Road CUP 1000, Road CUP 600, Superstock 1000EVO, Superstock 600EVO; Superbike и Supersport.

Участников ожидает насыщенная программа. В субботу, 29 мая, состоятся тренировочные заезды, квалификации для всех классов и трехчасовая гонка на выносливость для представителей Superstock 1000 и Superstock 600. На следующий день запланированы финальные гонки для классов Superstock 1000, Superstock 600, Minimoto, Superbike и Supersport.

Комментатором выступит российский голос Moto GP Евгений Масленков.

«Помимо гоночных активностей, зрителей также ожидает прогулка по пит-лейну, во время которой получится поближе рассмотреть все мотоциклы, и возможность встретиться с пилотами в рамках автограф-сессии», — рассказали организаторы спортивного события.

Билеты на второй этап ЧР Motoring 2021 уже поступили в продажу. Купить их можно будет и на месте в дни уикенда или онлайн по специальному тарифу на сайте автодрома

Комплекс «Игора Драйв» — уникальный проект, объединяющий технические виды спорта и развлечения. На территории около 100 га в 54 км от Санкт-Петербурга расположены 10 трасс для авто- и мотоспорта и комплекс сооружений, построенных с использованием самых передовых технологий в соответствии со всеми мировыми стандартами. «Игора Драйв» имеет большое социальное значение как центр развития автомобильной культуры и безопасности в России, а также поддержки детского и юношеского спорта. Комплекс является также центром активного досуга для широкой аудитории.