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Человек погиб под колесами поезда на станции Красный Строитель МЖД в Москве

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Человек получил смертельные травмы на станции Красный Строитель Курского направления Московской железной дороги (МЖД) в Москве. Об этом в понедельник, 24 мая, сообщил «Известиям» источник в правоохранительных органах столицы.

Подробности произошедшего уточняются, передает агентство городских новостей «Москва».

Ранее, 3 апреля, сообщалось, что на востоке Москвы под колесами электропоезда погиб человек. Прибывшие медики констатировали смерть.

27 марта сообщалось, что электричка сбила насмерть женщину и мужчину на юге столицы, несчастный случай произошел на платформе на улице Подольских Курсантов.

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