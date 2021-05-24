Человек погиб под колесами поезда на станции Красный Строитель МЖД в Москве

Человек получил смертельные травмы на станции Красный Строитель Курского направления Московской железной дороги (МЖД) в Москве. Об этом в понедельник, 24 мая, сообщил «Известиям» источник в правоохранительных органах столицы.

Подробности произошедшего уточняются, передает агентство городских новостей «Москва».

Ранее, 3 апреля, сообщалось, что на востоке Москвы под колесами электропоезда погиб человек. Прибывшие медики констатировали смерть.

27 марта сообщалось, что электричка сбила насмерть женщину и мужчину на юге столицы, несчастный случай произошел на платформе на улице Подольских Курсантов.