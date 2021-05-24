Минск направил ноту протеста после инцидента с флагом на ЧМ по хоккею

Минск направил ноту протеста в адрес президента Международной федерация хоккея (МФХ) Рене Фазеля после инцидента с флагом Белоруссии на чемпионате мира (ЧМ) по хоккею в Риге. Об этом 24 мая говорится в сообщении Федерации хоккея Белоруссии (ФХБ).

«Мы уже направили официальную ноту в адрес президента Международной федерации хоккея г-на Рене Фазеля, Оргкомитета чемпионата мира в Риге и руководства Федерации хоккея Латвии. Замена государственного флага Республики Беларусь в пуле флагов стран — участниц турнира и официальных символов чемпионата является не чем иным, как попыткой политизировать мировой хоккейный форум в Риге и прямо противоречит спортивному характеру чемпионата», — говорится в сообщении, опубликованном на сайте ФХБ.

Глава ФХБ Дмитрий Басков заявил, что считает жест рижской администрации актом глубокого неуважения и беспрецедентного давления по отношению к спортсменам.

«Как мы неоднократно подчеркивали ранее, наша команда поехала на турнир, чтобы доказать состоятельность нашей страны на спортивной площадке, а не с политической трибуны, на которую всячески пытались ее затащить еще в период подготовки к совместному с Латвией проведению чемпионата», — добавил Басков.

Ранее в этот день сообщалось, что во время проведения чемпионата мира по хоккею вместо государственного флага Белоруссии в центре Риги подняли бело-красно-белый, традиционно используемый оппозицией республики.

Мэр Риги Мартиньш Стакис на своей странице в Facebook объяснил, что поднять флаг Белоруссии ему доверили политические беженцы. Также он упомянул инцидент с самолетом, который произошел днем ранее.

Также в понедельник сообщалось, что Белоруссия высылает посла Латвии и других сотрудников диппредставительства из-за инцидента с государственным флагом в Риге.

Днем ранее самолет компании Ryanair экстренно сел в белорусском аэропорту из-за сообщения о минировании. Для сопровождения экстренно севшего в Минске самолета был поднят истребитель МиГ-29.

На борту самолета находился основатель признанного в Белоруссии экстремистским Telegram-канала NEXTA Роман Протасевич. После посадки самолета его задержали. МВД Белоруссии подтвердило факт задержания Протасевича в аэропорту Минска.

В декабре 2020 года КГБ Белоруссии включил создателя NEXTA Степана Путило и Протасевича в перечень организаций и физических лиц, причастных к террористической деятельности. МИД Белоруссии обратился к Польше с требованием в кратчайшие сроки выдать обоих граждан.