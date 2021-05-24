Прямой эфир
Общество
Телефон горячей линии по вопросам коронавируса: 8 800 2000 112
Общество
Вся актуальная информация по коронавирусу ежедневно обновляется на сайтах https://стопкоронавирус.рф и доступвсем.рф
Спорт
Сборная России проиграла Словакии в матче ЧМ по хоккею
Авто
В Москве выставили на продажу редкий советский лимузин
Интернет
Роскомнадзор дал Google сутки на удаление запрещенного контента
Мир
Белорусская авиакомпания «Белавиа» приостановила полеты в Литву
Экономика
Экономисты дали прогноз на летний курс доллара и евро
Мир
В СФ назвали глупостью идею Лондона о санкциях против СП-2 из-за самолета Ryanair
Политика
В МИД РФ назвали арест Протасевича внутренним делом Белоруссии
Мир
В Белом доме раскрыли темы переговоров Салливана и Патрушева

Минск направил ноту протеста после инцидента с флагом на ЧМ по хоккею

0
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Минск направил ноту протеста в адрес президента Международной федерация хоккея (МФХ) Рене Фазеля после инцидента с флагом Белоруссии на чемпионате мира (ЧМ) по хоккею в Риге. Об этом 24 мая говорится в сообщении Федерации хоккея Белоруссии (ФХБ).

Сняли с неба: как в Белоруссии задержали основателя тг-канала NEXTA
Самолет с противником Лукашенко посадили в Минске из-за сообщений о бомбе

«Мы уже направили официальную ноту в адрес президента Международной федерации хоккея г-на Рене Фазеля, Оргкомитета чемпионата мира в Риге и руководства Федерации хоккея Латвии. Замена государственного флага Республики Беларусь в пуле флагов стран — участниц турнира и официальных символов чемпионата является не чем иным, как попыткой политизировать мировой хоккейный форум в Риге и прямо противоречит спортивному характеру чемпионата», — говорится в сообщении, опубликованном на сайте ФХБ.

Глава ФХБ Дмитрий Басков заявил, что считает жест рижской администрации актом глубокого неуважения и беспрецедентного давления по отношению к спортсменам.

«Как мы неоднократно подчеркивали ранее, наша команда поехала на турнир, чтобы доказать состоятельность нашей страны на спортивной площадке, а не с политической трибуны, на которую всячески пытались ее затащить еще в период подготовки к совместному с Латвией проведению чемпионата», — добавил Басков.

Ранее в этот день сообщалось, что во время проведения чемпионата мира по хоккею вместо государственного флага Белоруссии в центре Риги подняли бело-красно-белый, традиционно используемый оппозицией республики.

Мэр Риги Мартиньш Стакис на своей странице в Facebook объяснил, что поднять флаг Белоруссии ему доверили политические беженцы. Также он упомянул инцидент с самолетом, который произошел днем ранее.

Также в понедельник сообщалось, что Белоруссия высылает посла Латвии и других сотрудников диппредставительства из-за инцидента с государственным флагом в Риге.

Днем ранее самолет компании Ryanair экстренно сел в белорусском аэропорту из-за сообщения о минировании. Для сопровождения экстренно севшего в Минске самолета был поднят истребитель МиГ-29.

На борту самолета находился основатель признанного в Белоруссии экстремистским Telegram-канала NEXTA Роман Протасевич. После посадки самолета его задержали. МВД Белоруссии подтвердило факт задержания Протасевича в аэропорту Минска.

В декабре 2020 года КГБ Белоруссии включил создателя NEXTA Степана Путило и Протасевича в перечень организаций и физических лиц, причастных к террористической деятельности. МИД Белоруссии обратился к Польше с требованием в кратчайшие сроки выдать обоих граждан.

Читайте также
Прямой эфир
Меню
Реклама
Подписка на газету
Подписка на новости
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Федерального агентства по печати и массовым коммуникациям.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2021