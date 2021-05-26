Борьба за градус: как москвич утеплил фасад квартиры в многоэтажке

В мае в социальных сетях удивленные жители Академического района Москвы обсуждали фотографию ремонтных работ в панельной многоэтажке по улице Дмитрия Ульянова. Четвертый этаж с торца дома скрыли под строительным материалом. Появлялись разные гипотезы вплоть до того, что в доме прорубают окно. На деле оказалось, что это утепление отдельно взятой квартиры. В регионах эта практика довольно распространена, но в Москве с таким сталкиваешься нечасто. Как правильно утеплять свое жилье и можно ли в столице это сделать самостоятельно, читайте в материале «Известий».

Жилой холодильник

Владелец квартиры Денис Б. переехал в нее три года назад и столкнулся с тем, что стена, выходящая на улицу, осенью и зимой постоянно промерзала.

«Если поставите шкаф к внешней стене, получится практически холодильник — градусов 15», — утверждает Денис Б. Стены прогревались только при включенных на полную мощность батареях, но это была другая крайность, жить становилось невозможно из-за духоты.

В итоге мужчина не выдержал и решил утеплить квартиру. Проблема с теплоизоляцией многоквартирных домов в России стоит достаточно остро, рассказал «Известиям» менеджер по развитию направления «Фасады» компании Rockwool Григорий Громаков.

«Более 90% жилого фонда в России построено до 1994 года, когда требования к теплоизоляции были ниже существующих. Кроме того, по данным Минстроя РФ, фактические потери тепла в жилых домах на 20–30% превышают проектные значения вследствие низкого качества строительства и эксплуатации. После проведения ремонта, экономия на отоплении может достигать 60% в зависимости от типа дома и конструкций его наружных стен», — сказал Громаков.

Буква закона

В Москве требования по внешнему виду фасадов устанавливает Москомархитектура, рассказала «Известиям» старший юрист юридической фирмы «Стрим» Мария Понаморева.

По закону, содержание фасадов регулируется на муниципальном уровне. В Москве, для того чтобы согласовать изменения колористического решения фасада здания, потребуется оформить специальный паспорт. Паспорт фасада оформляется бесплатно, этим занимается Москомархитектура. Помимо цвета фасада документ содержит в себе, в том числе, описание отделочных материалов.

«Владельцам отдельной квартиры сложно будет добиться согласования колористического паспорта в отношении фрагмента фасада здания в рамках одной квартиры. Вместе с тем утепление всего фасада жилого дома возможно по программе капитального ремонта, то есть за счет денег специального счета, открытого в фонде капремонта», — сказала Понаморева.

В Москве за нарушение требований к внешнему виду и содержанию зданий должностным лицам грозит штраф до 10 тыс. рублей, а организациям — до 100 тыс. Кроме того, после уплаты штрафа придется вернуть дому первоначальный вид, что потребует дополнительных затрат.

Взвесив все за и против, Денис Б. решился на вариант с индивидуальным утеплением квартиры.

«Не факт, что я пробил бы все юридические препоны, решившись организовывать жильцов утеплить фасад всего торца. Для того чтобы собрать кворум для доступа к фонду капитального ремонта, необходимо три четверти голосов. К тому же у нас не ТСЖ, а городская управляющая компания. Нужно ее большое ответное желание работать. А мне нужно было решать вопрос здесь и сейчас. Я переболел прошлой осенью коронавирусом и не хочу больше мерзнуть», — сказал собеседник «Известий».

Примечательно, что для утепления квартиры на 4-м этаже Денису Б. пришлось нанимать специально обученную бригаду промышленных альпинистов.

«С 2021 года работы по теплоизоляции фасадов зданий категорически нельзя проводить самостоятельно. Можно понести административную ответственность за ненадлежащее оформление и, соответственно, нарушение ЖК РФ. Предусматриваются штрафы в размере от 4 тыс. до 50 тыс. рублей. Введению таких строгих мер поспособствовал целый ряд факторов: работы, которые проводят частные мастера, могут быть некачественными и вредить целостности конструкций, дома становятся разношерстными и теряют свой облик», — сказал Григорий Громаков.

Из-за этого утепление квартиры влетело Денису в копеечку. «Утепление оно недешевое. По материалам мне обошлось в 40 тыс. рублей, но работы промышленных альпинистов вышли гораздо дороже», — сказал Денис Б.

В Мосжилинспекции «Известиям» подтвердили, что собственник квартиры по согласованию с УК провел утепление фасадных стен, после чего восстановил внешний вид фасада согласно колористическому решению застройки многоквартирного дома.

Технология утепления

Утеплять квартиру изнутри профессионалы категорически не рекомендуют.

«Попытки утеплить квартиру изнутри могут быть сопряжены с нежелательными последствиями: или внутри стены образуется точка росы — прямо под слоями утеплителя начинает расти плесень и возможно появление неприятного запаха, или нарушается система влагоотвода из-за лишней пароизоляции. В таких случаях стены начинают «течь» — на обоях, например, могут появляться капли воды», — рассказал «Известиям» продакт-менеджер КНАУФ Денис Ижутов.

Эффективнее всего утеплять фасад многоквартирного дома целиком, закрывая тепловой контур, рассказал «Известиям» руководитель направления «Энергоэффективность зданий» Технониколь Станислав Щеглов. Он отметил, что многоквартирный дом является единой замкнутой системой.

По его словам, для снижения тепловых потерь необходимо использовать теплоизоляционные материалы c теплопроводностью не выше 0,045 Вт/(м*К). Для сравнения, у кирпича теплопроводность от 0,2 до 0,7 Вт/(м*К), а у сплошного бетона — 1,75.

По оценкам компании Rockwool, примерно 3 из 4 фасадов в России утепляются каменной ватой. Одним из преимуществ каменной ваты считается пожарная безопасность. Волокна утеплителя выдерживают температуры свыше 1000 °С, не дымят и не тлеют, заявил Григорий Громаков. Срок службы этого материала превышает 50 лет.

Вторым по популярности утеплителем оказался пенополистирол. Однако его применение требует устройства противопожарных рассечек из негорючих материалов, добавил Громаков. Как правило, они выполняются вокруг проемов, в уровне этажа и по глухим стенам. В случае пожара они позволяют локализовать огонь и снизить температуру горения.

Также все большую популярность обретает «Система фасадная теплоизоляционная композиционная (СФТК)», так называемая, система мокрого утепления, отметил Денис Ижутов. В этому случае минеральная вата крепится на фасаде на специальный клей, а поверх нее наносятся армированный штукатурный слой и декоративная штукатурка.