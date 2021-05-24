В Роскомнадзоре допустили замедление трафика сервисов Google

Меры по замедлению трафика могут применить к сервисам Google, из-за того что компания не в полном объеме выполняет требования по удалению запрещенного в России контента, сообщили Роскомнадзоре в понедельник, 24 мая.

Речь идет о порнографических материалах с несовершеннолетними, сайтах террористических и экстремистских организаций, призывах к участию в незаконных акциях и пр.

Отмечается, что администрации Google было направлено не менее 26 тыс. уведомлений о необходимости удаления подобного контента. Если платформа не ограничит к нему доступ в течение суток, то ее оштрафуют на сумму от 800 тыс. до 4 млн рублей.

По данным Роскомнадзора, Google не удаляет от 20% до 30% ссылок на запрещенный контент, в том числе онлайн-магазины по продаже наркотических средств.

Ранее в понедельник стало известно, что Арбитражный суд Москвы принял к производству иск от Google LLC 11 мая. Компания требует признать действия Роскомнадзора в отношении ограничения доступа к информационному ресурсу незаконными.

В свою очередь замглавы Роскомнадзора Вадим Субботин заявил о том, что ведомство готово к диалогу с Google в судебном порядке.

Google неоднократно штрафовали в России за отказ от фильтрации запрещенного контента. Например, в декабре 2018 года — на 500 тыс. рублей, в 2019 году — на 700 тыс. рублей, а также в мае и декабре 2020-го — на 1,5 млн рублей и 3 млн рублей соответственно. Отмечалось, что в поисковой выдаче Google оставалось более 30% ссылок на запрещенную в Российской Федерации информацию.