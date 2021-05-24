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Флаг РФ на чемпионате мира по хоккею в Риге заменили на знамя ОКР

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Власти Риги сняли российский флаг с площади, где размещены флаги стран-участниц чемпионата мира по хоккею, и заменили его на знамя Олимпийского комитета России, сообщает 24 мая новостной портал Delfi.

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«Власти Риги убрали флаг России, который находился в центре города на площади. Там размещены флаги всех стран, принимающих участие в чемпионате мира по хоккею», — говорится в сообщении.

Вместо государственного флага на площади теперь находится флаг Олимпийского комитета России (ОКР).

Также вместо государственного флага Белоруссии на площади был поднят бело-красно-белый, традиционно используемый оппозицией республики.

По словам мэра Риги Мартиньша Стакиса, «угон самолета и захват политических оппонентов подорвали последние остатки легитимности белорусского диктатора». В Риге, указал мэр, не будет флагов, которые «символизируют режим, занимающийся государственным терроризмом».

Инцидент, на который указал Стакис, связан с самолетом авиакомпании Ryanair, следовавшим из Афин в Вильнюс, который из-за сообщений о минировании экстренно сел в аэропорту Минска. В Сети обнародовали запись разговора пилота самолета и белорусского авиадиспетчера, согласно которой диспетчер рекомендовал борту приземлиться «в целях безопасности». Пилот также спросил о том, откуда пришло письмо о минировании, на что диспетчер ответил, что оно поступило на e-mail службы безопасности аэропорта.

На борту самолета находился основатель признанного в Белоруссии экстремистским Telegram-канала NEXTA Роман Протасевич. После посадки самолета его задержали. МВД Белоруссии подтвердило факт задержания Протасевича в аэропорту Минска.

Страны Запада негативно отреагировали на данную ситуацию. Так, В МИД Великобритании заявили, что действия Белоруссии в отношении основателя Telegram-канала Романа Протасевича будут иметь серьезные последствия, как и инцидент с экстренной посадкой в Минске самолета. В МИД Германии инцидент с экстренной посадкой в Минске самолета компании Ryanair назвали вопиющим вмешательством в гражданское авиасообщение в Европе и не может остаться без ответа со стороны Евросоюза.

Генеральная прокуратура Литвы возбудила уголовное дело по факту инцидента. Латвийская авиакомпания airBaltic решила не проводить полеты над территорией Белоруссии.

Между тем в Белоруссии заверили в том, что самолет вынужден был совершить посадку из-за сообщений о минировании.

Глава белорусского МИДа Владимир Макей сообщил, что в связи с инцидентом с национальным флагом республики Белоруссия вышлет посла Латвии и других сотрудников диппредставительства. В МИД Латвии пообещали зеркальный ответ.

Из-за санкций со стороны Всемирного антидопингового агентства (WADA) России предписано в течение двух лет участвовать в международных соревнованиях под символикой ОКР, такое решение Спортивный арбитражный суд (CAS) принял 17 декабря 2020 года.

Такое решение инстанция приняла в связи со спором между WADAи Российским антидопинговым агентством (РУСАДА).

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