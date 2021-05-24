На Сахалине нашли мины времен ВОВ

На Сахалине местные жители нашли мины времен Великой Отечественной войны. Об этом в понедельник, 24 мая, REGNUM сообщили в правительстве островного региона.

Мины обнаружили в лесу рядом с селом Ельники Смирныховского района. На место прибыла оперативно-следственная группа. Были найдены три единицы боеприпасов, уточняет сайт kp.ru. Саперы обследовали мины и установили, что угрозы боеприпасы не представляют.

Мины вывезли для дальнейшей утилизации, пишет «Правда.ру».

21 мая сообщалось, что инженерно-техническая группа ОМОН обезвредила два снаряда времен Великой Отечественной войны в Тамбовской области. Боеприпасы обнаружили во время земляных работ. Их вывезли в безопасное место и уничтожили.