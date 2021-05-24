Автомобиль сбил человека на самокате на северо-востоке Москвы

Автомобиль сбил человека, который переезжал дорогу на самокате на проспекте Мира. Об этом в понедельник, 21 мая, сообщили в пресс-службе столичного департамента транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры.

«На проспекте Мира, дом 11, в правой полосе движения в сторону центра автомобиль совершил наезд на человека на самокате. Пешеход переезжал на самокате дорогу. На месте работают городские службы», — цитирует сообщение агентство городских новостей «Москва».

Дептранс призвал пешеходов быть внимательными при переходе дороги. По правилам, переходить дорогу следует пешком, а самокат или велосипед следуюет везти рядом с собой, пишет РИАМО.

21 мая в Мосгордуме предложили ограничить скорость движения на электросамокатах в Москве до 15 км/ч. Скоростной режим могут установить и для движения велосипедов по тротуару.

19 мая сообщалось, что в Московской области оператор сервиса по аренде самокатов ограничил скорость электросамокатов до 20 км/ч. В региональном дептрансе отметили, что ограничение по скорости электросамокатов действует с начала сезона проката.