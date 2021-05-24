В СФ назвали глупостью идею Лондона о санкциях против СП-2 из-за самолета Ryanair

Введение санкций против газопровода «Северный поток – 2» из-за посадки самолета авиакомпании Ryanair в Минске — это глупость. Об этом в понедельник, 24 мая, заявил «Известиям» первый зампредкомитета Совета Федерации по международным делам Владимир Джабаров.

«Я думаю, что это глупость несусветная, она сразу бросается в глаза. Ну а почему бы не применить санкции против «Северного потока – 2» из-за вспышек на Солнце? Они часто бывают, можно больше придраться. То есть что бы в мире ни происходило, обязательно надо подпортить жизнь России», — сказал он.

При этом сенатор отметил, что так как Великобритания не является членом Евросоюза, ей безразлично, насколько высокими будут потери Германии, заинтересованной в реализации СП-2. Также Джабаров выразил недоумение в связи с тем, почему Соединенное Королевство «лезет во все проблемы» и какое ей дело до строящегося газопровода, ведь он не проходит ни рядом со страной, ни в ее территориальных водах.

«Если раньше они как-то маскировались, прикрывались американцами, хотя бы оставались дирижерами всей антироссийской, русофобской кампании, сейчас они уже не скрывают это», — подчеркнул он.

Также Джабаров указал на то, что каким-то образом связав ситуацию в Белоруссии и СП-2, МИД Великобритании «потерял реалии». По его мнению, в Лондоне уже даже «не понимают, что творят», занимаются не своими делами, вмешиваются во внутренние дела ряда стран: и Германии, и России, и теперь Белоруссии.

«Ну есть пределы всему, мне кажется, пора остановиться, нельзя вести себя таким образом. Это только наносит удар по авторитету Британии и идет во вред прежде всего самой стране», — подытожил сенатор.

Ранее в этот день глава британского МИДа Доминик Рааб заявил, что Лондон рассмотрит возможность введения санкций против газопровода «Северный поток – 2» из-за инцидента с самолетом Ryanair в Минске.

23 мая самолет авиакомпании Ryanair, следовавший из Афин в Вильнюс, экстренно сел в аэропорту Минска из-за сообщения о минировании, которое в последствии не подтвердилось. Для сопровождения самолета был поднят истребитель ВВС Белоруссии МиГ-29.

На борту лайнера находился экс-главред признанного в Белоруссии экстремистским Telegram-канала Nexta Роман Протасевич. После посадки самолета его задержали. Следственный комитет республики возбудил уголовное дело по факту ложного сообщения о минировании воздушного судна.

Мировые лидеры раскритиковали инцидент с задержанием Протасевича. Ряд законодателей США и Европы призвал запретить полеты над Белоруссией.

«Северный поток — 2» строится от России до Германии по дну Балтийского моря с целью прямых и надежных поставок газа в Европу. Страны Евросоюза в основном поддерживают проект и участвуют в его реализации. Против выступают Прибалтика, Польша, Украина и США.