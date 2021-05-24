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Региональный экологический фестиваль пройдет в Самаре

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В Самаре 5 июня пройдет фестиваль «Экологическая летопись Самарской губернии» в рамках Дня эколога и празднования 170-летия региона.

С 11.00 до 15.00 на территории будут работать тематические площадки, посвященные значимым датам экоистории Самарской области. Также в эти часы пройдет экоквест: все желающие смогут получить на входе в парк буклет с картой и вопросами викторины. Награда ждет троих победителей, а главный приз — электросамокат, передает НИА «Самара». Также на фестивале можно будет принять участие в бесплатном занятии йогой, посетить выставку-продажу экологически чистой продукции. В летнем театре будет организован экологический кинолекторий.

Ранее в Самарском национальном исследовательском университете имени академика С.П. Королева создали объединенную научно-исследовательскую лабораторию «Инновационные методы изучения и сохранения биологического разнообразия». В лаборатории будут проводить исследования ученые Ботанического сада и биофакультета Естественно-научного института. Главной их задачей будет формирование банка семян растений, произрастающих на территории Самарской области, в первую очередь краснокнижных и редких.

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