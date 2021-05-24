Скверы пограничников и молодежи появятся в Пскове

В Пскове планируют присвоить двум общественным территориям наименования «Сквер пограничников» и «Сквер молодежи». Вопрос рассмотрели на заседании комитета по соцвопросам, молодежной политике и туризму гордумы.

Как сообщили Псковскому агентству информации в пресс-службе администрации города, официальное название «Сквер пограничников» предлагается присвоить территории между улицей Труда и проспектом Энтузиастов. В этом году там завершилось благоустройство.

В мае 2019 года, в День пограничника (28 мая), в сквере открыли памятник «Стражам границы». С тех пор там проходят торжественные мероприятия, связанные с профессиональным праздником.

Депутаты решили рекомендовать главе Пскова рассмотреть вопрос на очередной сессии гордумы.

Кроме того, парламентарии согласовали внесение в повестку проекта о присвоении территории между детсадами № 48, 50 и школой № 24 наименование «Сквер молодежи». За такое название на портале «Регион60» проголосовали большинство псковичей.