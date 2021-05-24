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В Петербурге зафиксировали рост заболеваемости COVID-19

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Ситуация с коронавирусной инфекцией в Санкт-Петербурге остается напряженной. Число заболевших после майских праздников значительно увеличилось почти во всех возрастных группах, кроме лиц старше 65 лет. Об этом 24 мая заявила начальник отдела эпидемиологического надзора управления Роспотребнадзора по городу Ирина Чхинджерия.

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«На сегодняшний день зарегистрировано 433 833 случая заболевания, за последние сутки — 851 случай. И суточный темп прироста увеличился до 0,2 процента. Коэффициент распространения превысил единицу и составил 1,07. Это говорит о том, что заболеваемость медленно, но растет», — заявила Чхинджерия во время пресс-конференции.

В ведомстве отметили также увеличение тяжелых случаев заболевания, рост количества пневмоний и госпитализаций.

«Рост заболеваемости связан с высокой активностью в праздничные дни, с участием в массовых мероприятиях, в том числе и несанкционированных, и нарушение требований по соблюдению масочного режима, социальной дистанции и в объектах торговли и на транспорте», — добавила Чхинджерия.

Ранее в этот день глава Центрального научно-исследовательского института эпидемиологии Василий Акимкин сообщил, что в России вакцинировались более 10 млн человек.

В стране за минувшие сутки выявлено 8406 новых случаев COVID-19. Больше всего случаев заболевания зарегистрировано в Москве (2487), Санкт-Петербурге (851) и Московской области (766).

В понедельник спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко заявила, что избежать третьей волны COVID-19 можно только благодаря осознанности граждан и их желанию сделать прививку.

В настоящее время в России проходит масштабная вакцинация от COVID-19, она началась 18 января. Прививку делают бесплатно всем желающим на добровольной основе.

На данный момент в стране зарегистрированы четыре препарата от коронавируса: «Спутник V», «Спутник Лайт», «ЭпиВакКорона» и «КовиВак».

Вся актуальная информация по ситуации с коронавирусом доступна на сайтах стопкоронавирус.рф и доступвсем.рф, а также по хештегу #МыВместе. Телефон горячей линии по вопросам коронавируса: 8 (800) 2000-112.

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