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Более 52 млн просмотров собрали видеозаписи марафона «Новое знание»

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Более 52 млн просмотров набрали видеозаписи мероприятий просветительского марафона «Новое знание», прошедшего в Москве с 20 по 22 мая.

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«К сегодняшнему дню видеозаписи мероприятий просветительского марафона «Новое знание» набрали более 52 млн просмотров и свыше 2 млн социальных реакций — лайков, комментариев, репостов в социальных сетях», — отмечают в пресс-службе марафона.

По словам первого заместителя руководителя Администрации президента РФ Сергея Кириенко, видеозаписи будут оставлены на сайте проекта для того, чтобы как можно больше людей ознакомились с ними.

«Люди будут смотреть, оставлять комментарии, задавать дополнительные вопросы. А мы будем активно это сообщество опрашивать — чего бы вы хотели дальше, какие темы вам интересны», — сказал он, добавив, что именно слушатели и зрители проекта являются главными его соавторами, благодаря которым становится возможным понять, в каком направлении необходимо развиваться.

23 мая эта отметка достигала 40 млн просмотров. Днем ранее Кириенко подвел итоги трехдневного марафона. По его словам, изначально организаторы ставили цель собрать 5 млн просмотров на марафоне, однако за три дня работы мероприятие в разы превысило эти показатели.

Он отметил, что марафон вызвал большой интерес со стороны участников, спикеров, а также пользователей интернета. Он рассказал, что выступающие также отметили высокий уровень аудитории. По словам заместителя руководителя администрации президента, слушатели задавали содержательные и умные вопросы.

В ходе мероприятия выступили пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, американский предприниматель Илон Маск, глава Курчатовского института Михаил Ковальчук, помощник президента РФ Андрей Фурсенко, вице-спикер Госдумы Петр Толстой и многие другие.

21 апреля, выступая с посланием Федеральному собранию, президент России Владимир Путин заявил об актуальности перезапуска общества «Знание». Отмечалось, что марафон станет современной платформой знаний, которая, опираясь на просветительский опыт и традиции Советского Союза, будет действовать как отправная точка для новых форматов работы общества.

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