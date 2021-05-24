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В кинотеатрах покажут фильм-концерт Bon Jovi: Encore Nights

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Фильм-концерт Bon Jovi: Encore Nights стартует в кино. Об этом в понедельник, 24 мая, сообщает НСН.

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Пока имя режиссера ленты не раскрывается. Само выступление американской рок-группы состоялось в апреле.

В программе шоу — все главные хиты коллектива, такие как It’s my Life, Living on the prayer и многих других.

В России показ фильма-концерта Bon Jovi: Encore Nights начнется 10 июня в кинотеатрах сети «Каро».

Ранее, 4 февраля, сообщалось, что композиция Don't Stop Me Now британской рок-группы Queen была признана самой жизнеутверждающей песней в пандемию коронавируса, сообщается на сайте 360tv.ru.

На втором месте оказался хит группы ABBA Dancing Queen, а бронзовым призером стала песня Living on the prayer коллектива Bon Jovi.

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