В кинотеатрах покажут фильм-концерт Bon Jovi: Encore Nights

Фильм-концерт Bon Jovi: Encore Nights стартует в кино. Об этом в понедельник, 24 мая, сообщает НСН.

Пока имя режиссера ленты не раскрывается. Само выступление американской рок-группы состоялось в апреле.

В программе шоу — все главные хиты коллектива, такие как It’s my Life, Living on the prayer и многих других.

В России показ фильма-концерта Bon Jovi: Encore Nights начнется 10 июня в кинотеатрах сети «Каро».

