Художники создадут 12 арт-объектов на фестивале уличного искусства в Томске

В рамках фестиваля «мУка. Склады искусства» в Томске художники создадут 12 арт-объектов. Работы установят в роще Томского государственного университета (ТГУ), рассказала РИА «Томск» замдиректора Института искусств и культуры (ИИиК) вуза Анастасия Куклина.

«Арт-объектов будет в районе 12 штук. Две стрит-арт работы, одна от Владимира Абиха (Санкт-Петербург), нашего хедлайнера, в кампусе ТГУ большая, а вторая — от томича Ильи Маломощенко, который Ilia Wince, он делает такой большой ассамбляж, это больше такая городская живопись», — заявила Куклина.

По ее словам, свою новую работу представит Андрей Люблинский из Санкт-Петербурга. Также в создании арт-объектов примут участие молодые томские художники.

Фестиваль пройдет с 28 по 30 мая. Его центром станет мост через реку Медичку. Именно вокруг него расположится большинство арт-работ. Их монтаж стартует 26 мая.

Фестиваль «мУка. Склады искусства» впервые прошел в Томске в 2019 году. С его помощью организаторы хотели привлечь внимание общественности к необходимости реставрации памятника архитектуры «Склады купца Горохова» и создания в нем центра современной культуры. В 2020-м году фестиваль не проводился.

В этом году организаторы хотят отреставрировать мост через Медичку, построенный в 1909 году по проекту архитектора Андрея Крячкова. Также планируется благоустроить территорию вокруг сооружения.