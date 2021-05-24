Бельгия предложила ввести санкции против гражданской авиации Белоруссии

Бельгия предлагает ввести санкции в отношении гражданской авиации Белоруссии после инцидента с посадкой самолета Ryanair В Минске. Об этом 24 мая заявил премьер-министр Бельгии Александр де Кроо.

«Был четвертый пакет санкций в финансовой сфере, который следует ускорить, но я думаю, что мы также должны обратить внимание на кое-что, что связано с гражданской авиацией, потому что это подвергает опасности граждан», — цитирует его слова Reuters.

Ранее в этот день посол Белоруссии в Германии Денис Сидоренко был приглашен в МИД в Берлине в связи с ситуацией с посадкой самолета Ryanair и задержанием в ходе инцидента основателя признанного в Белоруссии экстремистским Telegram-канала NEXTA Романа Протасевича.

Также в понедельник министр транспорта Литвы Марюс Скуодис заявил, что все самолеты, которые следуют в Литву и из нее, должны избегать полетов над воздушным пространством Белоруссии.

Накануне стало известно, что самолет авиакомпании Ryanair, следовавший из Афин в Вильнюс, экстренно сел в аэропорту Минска из-за сообщения о минировании. В Сети обнародовали запись разговора пилота самолета и белорусского авиадиспетчера, согласно которой диспетчер рекомендовал борту приземлиться «в целях безопасности». Пилот также спросил о том, откуда пришло письмо о минировании, на что диспетчер ответил, что оно поступило на e-mail службы безопасности аэропорта.

На борту самолета находился основатель признанного в Белоруссии экстремистским Telegram-канала NEXTA Роман Протасевич. После посадки самолета его задержали. МВД Белоруссии подтвердило факт задержания Протасевича в аэропорту Минска.

В понедельник Генеральная прокуратура Литвы возбудила уголовное дело после вынужденной посадки в Минске самолета компании Ryanair. Кроме того, власти Литвы рекомендовали гражданам страны воздержаться от поездок в Белоруссию, а тем, кто сейчас находится в стране, вернуться на родину.