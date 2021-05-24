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В России определили фонд для поддержки IT-компаний

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Российский фонд развития информационных технологий (РФРИТ) будет поддерживать отечественные IT-компании при выходе на мировые рынки. Об этом сообщается на сайте фонда в понедельник, 24 мая.

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До 2024 года фонд направит 20,5 млрд рублей на грантовую поддержку разработки и внедрения российских цифровых решений. Еще 7 млрд рублей выделят на возмещение затрат по использованию программного обеспечения (ПО) России малым и средним бизнесом.

Расширение сферы деятельности РФРИТ происходит в рамках реформирования фонда по поручению премьер-министра Михаила Мишустина. Ожидается смена менеджмента организации.

Наблюдательный совет под руководством главы Минцифры Максута Шадаева решил сменить генерального директора фонда и одобрил новые стратегические направления деятельности фонда. Его возглавит Александр Павлов, бывший советник руководителя Минцифры и куратор направления международных отношений и экспорта российских IT-решений.

По словам старшего вице-президента ПАО «Сбербанк России» и члена Наблюдательного совета РФРИТ Андрея Ванина, новая стратегия предполагает комплексный подход к развитию IT-отрасли: грантовую поддержку проектов, связь с компаниями 24/7 и помощь с выходом на мировые рынки. Особое внимание уделят перспективному направлению Open Source.

РФРИТ основали в 2017 году. Его создали для поддержки разработки и продвижения российского ПО и развития инновационной инфраструктуры.

В декабре 2019 года фонд начал прием заявок на конкурс получателей грантов на реализацию проектов по разработке российского ПО. На гранты планировалось выделить 1,4 млрд рублей. Сума гранта на проект составляла от 10 млн до 500 млн рублей, при предоставлении софинансирования не менее 50% от общей сметы проекта.

В январе 2021 года в пресс-службе фонда сообщили ТАСС, что РФРИТ выдаст 4 млрд рублей грантов российским компаниям на цифровую трансформацию и разработку ПО.

Всего на конкурсы поступили 139 заявок от предприятий из 29 регионов России. Победителями конкурса по внедрению российских IT-решений стали 12 компаний, включая концерн «Калашников», «Кузбассразрезуголь», автомобильный завод «Урал», «Экостройресурс», «Русатом инфраструктурные решения». Победителями конкурса проектов по разработке отечественного ПО — 33 компании, среди которых «Новые облачные технологии», «Хоулмонт Самара», NtechLab, научно-производственный центр «1С».

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