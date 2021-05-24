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В Москве выставили на продажу редкий советский лимузин

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В Москве выставили на продажу редкий советский лимузин ЗИС-110 1948 года выпуска. Владелец машины планирует выручить за автомобиль 57 млн рублей.

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Судя по информации из объявления, у машины один хозяин. При этом пробег автомобиля за 73 года составил всего 10 тыс. км.

Заднеприводный советский лимузин оснащен восьмицилиндровым бензиновым двигателем рабочим объемом шесть литров. Мощность агрегата составляет 140 л.с. Силовой агрегат работает совместно с трехступенчатой механической коробкой передач.

Производство ЗИС-110 началось в 1945 году и продолжалось до 1958 года. Всего выпущено 2089 экземпляров всех модификаций.

9 апреля сообщалось, что в Самаре продается редкий автомобиль Ford Model T. Машина является первой серийной моделью американского бренда.

Раритетный Ford Model T был выпущен в 1922 году. Его пробег составляет 68 тыс. км. У автомобиля было всего три владельца. Кузов окрашен в черный цвет.

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