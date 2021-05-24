В Роспотребнадзоре призвали не бояться «черной плесени»

Опасаться распространения в России грибкового заболевания мукормикоза, которое также называют черной плесенью, не стоит. Об этом 24 мая заявил журналистам заместитель директора по научной работе Центрального НИИ эпидемиологии Роспотребнадзора Александр Горелов.

«Черная плесень» появляется при любых иммунодефицитных состояниях, и понятно, что такое серьезное заболевание, как COVID-19, может быть ассоциировано с этой проблемой. На самом деле нам нельзя полностью экстраполировать данные Индии на наши, потому что там вегетарианцы, культура питания абсолютно иная, там иная климатическая зона и температура, которая не укрепляет иммунитет», — сказал Горелов.

Днем ранее стало известно, что в Индии зафиксировано более 8,8 тыс. случаев «черной плесени». 21 мая сообщалось о 7250 зараженных мукормикозом в Индии. Также отмечалось, что в стране зафиксировано по меньшей мере 219 смертей, связанных с данным заболеванием.

20 мая индийские штаты Раджастан и Телангана объявили об эпидемии «черной плесени», которая чаще всего поражает переболевших COVID-19. Вспышку инфекции зафиксировали в Индии в начале мая.

Как 17 мая объяснил «Известиям» заведующий кафедрой клинической микологии, аллергологии и иммунологии СЗГМУ им. И.И. Мечникова Николай Климко, заболевание распространяется не только на территории Индии, а встречается во всех странах, и Россия — не исключение. Специалист предупредил, что в первую очередь мукормикоз опасен для людей с подавленным иммунитетом.