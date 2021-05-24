Шведским авиакомпаниям рекомендовали не летать над Белоруссией

Транспортное управление Швеции рекомендовало не совершать полеты в воздушном пространстве Белоруссии. Об этом говорится в опубликованном в понедельник, 24 мая, заявлении ведомства.

«Транспортное управление Швеции предоставило шведским авиакомпаниям информацию о возможности отказа от полетов в воздушном пространстве Белоруссии», — сказано в публикации.

Отмечается, что Европейское агентство по безопасности полетов (EASA) призвало своих членов распространить данную информацию среди авиаперевозчиков. В связи с этим шведское управление транспорта рекомендовало принять во внимание ситуацию и рассмотреть возможность отказа от полетов над республикой.

Так, авиакомпания SAS со штаб-квартирой в Стокгольме сообщила, что будет облетать воздушное пространство Белоруссии, передает AFP.

23 мая самолет авиакомпании Ryanair, следовавший из Афин в Вильнюс, экстренно сел в аэропорту Минска из-за сообщения о минировании, которое впоследствии не подтвердилось. Экипаж принял решение о посадке. Для сопровождения самолета был поднят истребитель ВВС Белоруссии МиГ-29.

На борту самолета находился экс-главред признанного в Белоруссии экстремистским Telegram-канала Nexta Роман Протасевич. После посадки воздушного судна его задержали. Следственный комитет республики возбудил уголовное дело по факту ложного сообщения о минировании лайнера.

Страны Запада раскритиковали инцидент с задержанием Протасевича. Ряд законодателей США и Европы призвали запретить полеты над Белоруссией.

Глава МИД Великобритании Доминик Рааб заявил, что действия Белоруссии в отношении Протасевича будут иметь серьезные последствия, как и инцидент с экстренной посадкой в Минске самолета. В свою очередь, министр иностранных дел ФРГ Хайко Маас также подчеркнул, что инцидент с лайнером Ryanair является вопиющим вмешательством в гражданское авиасообщение в Европе и не может остаться без ответа со стороны Евросоюза.

Генеральная прокуратура Литвы возбудила уголовное дело по факту инцидента. Латвийская авиакомпания airBaltic решила не проводить полеты над территорией Белоруссии.