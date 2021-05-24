Эрмитажный кот Ахилл предскажет результаты матчей Евро-2020

Эрмитажный кот Ахилл, который стал популярен, предсказывая результаты футбольных матчей, будет прогнозистом чемпионата Европы в 2021 году. Об этом на пресс-конференции рассказала пресс-секретарь эрмитажных котов Мария Халтунен.

Она отметила, что на предложение животное ответило «полным согласием». Халтунен добавила, что Ахилл будет предсказывать результаты матчей первенства, которые пройдут в Санкт-Петербурге, пишет НСН.

Между тем, она не исключила, что кот Ахилл станет прогнозистом всех игр Евро-2020, но в таком случае вопрос требует «обсуждения с его врачом, семьей и, конечно, теми руководителями, которые будут заниматься самими спортивными мероприятиями». Формат работы Ахилла в качестве оракула будет определен с учетом рекомендаций Роспотребнадзора, пишет РЕН ТВ.

Угадывать результаты матчей белому красавцу предстоит, выбирая миску с едой под флагом команды, которая, вероятно, победит, уточняет сайт kp.ru.

Хозяйка кота Ахилла, ветеринар Анна Кондратьева, отметила, что у ее питомца сейчас насыщенный график: Ахилл участвует в конкурсе — переписи питомцев, живущих в российских музеях и библиотеках, пишет сайт 360tv.ru. Кроме того, кот периодически посещает детский и взрослый хосписы и больницы.

Как пишет «Федеральное агентство новостей», белоснежный голубоглазый кот Ахилл раньше обитал в Эрмитаже, а теперь живет в семье. Он успешно выступил в качестве оракула во время Кубка конфедераций в 2017 году, угадав результаты трех из четырех матчей. Кроме того, кот предсказал итог восьми встреч чемпионата мира по футболу 2018 года.

В 2020 году чемпионат Европы по футболу отменили из-за пандемии коронавируса. Матчи евро-2020 пройдут в 2021 году с 11 июня по 11 июля. Всего в Санкт-Петербурге пройдут семь игр: Бельгия–Россия (12 июня), Польша–Словакия (14 июня), Финляндия– Россия (16 июня), Швеция–Словакия (18 июня), Финляндия–Бельгия (21 июня), Швеция — Польша (23 июня), а также четвертьфинальный матч 2 июля.

24 мая стало известно, что на территории московского спорткомплекса «Лужники» организуют фан-зону для любителей футбола, где можно будет посмотреть все матчи предстоящего Евро-2020.

В Санкт-Петербург 22 мая привезли главный трофей Евро-2020 — Кубок Анри Делоне.

20 мая стало известно, что иностранные владельцы билетов на Евро-2020 смогут приехать в Россию без оформления визы по паспорту болельщика. Гендиректор российской части оргкомитета Евро-2020 Алексей Сорокин подчеркнул, что это не отменяет санитарные меры, обязательные к соблюдению в России, включая наличие отрицательного ПЦР-теста на коронавирус.