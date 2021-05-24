Прямой эфир
Общество
Телефон горячей линии по вопросам коронавируса: 8 800 2000 112
Общество
Вся актуальная информация по коронавирусу ежедневно обновляется на сайтах https://стопкоронавирус.рф и доступвсем.рф
Мир
Посол Колумбии вызван в МИД РФ после заявлений о кибератаках
Политика
Госдума рассмотрит усиление наказания за вождение в пьяном виде 25 мая
Интернет
Роскомнадзор дал Google сутки на удаление запрещенного контента
Мир
Следующим в Литву и обратно самолетам запретили летать над Белоруссией
Экономика
Экономисты дали прогноз на летний курс доллара и евро
Туризм
Греция предложила России организовать новые авиамаршруты
Туризм
Чернышенко заявил о возможности втрое снизить стоимость туров на Камчатку
Мир
Посла Белоруссии вызвали в МИД Германии из-за ситуации с Ryanair

Португалец Руй Витория назначен на пост главного тренера «Спартака»

0
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Главным тренером московского «Спартака» назначен португалец Руй Витория. Об этом 24 мая сообщается на официальном сайте футбольного клуба.

«При Витории «Спартак» сможет заиграть комбинационно»
Бывший тренер «Динамо» Андрей Кобелев — о юношеском задоре бело-голубых, лучшем наставнике в РПЛ и будущих конкурентах «Зенита»

«Контракт с 51-летним португальцем подписан на два года», — говорится в сообщении.

Тренерская карьера Витории началась в 2002 году с работы в клубе «Вилафранкенсе». Дебют тренера в высшей лиге состоялся в 2010 году, когда он принял приглашение «Пасуш де Феррейры».

После Витория работал с «Витория Гимарайнш» и «Бенфикой», а в 2016–2017 годах его признавали лучшим тренером чемпионата Португалии.

В 2020 году он закончил работать с клубом «Аль-Наср», в составе которого выиграл чемпионат, Суперкубок Саудовской Аравии и дошел до полуфинала Лиги чемпионов Азии.

В новый тренерский штаб «Спартака» войдут также первый ассистент Арналду Тейшейра, второй ассистент Сержиу Ботелью, тренер вратарей Луиш Эштевеш и тренер по физподготовке Паулу Моурау. Все четыре специалиста работали с Виторией в «Витории Гамарайнш», «Бенфике» и «Аль-Насре».

3 мая в составе совета директоров «Спартака» произошли изменения: в него была включена жена владельца клуба Леонида Федуна Зарема Салихова. Также она возглавила комитет по аудиту и вознаграждениям футбольного клуба.

Читайте также
Прямой эфир
Меню
Реклама
Подписка на газету
Подписка на новости
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Федерального агентства по печати и массовым коммуникациям.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2021