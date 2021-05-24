Португалец Руй Витория назначен на пост главного тренера «Спартака»

Главным тренером московского «Спартака» назначен португалец Руй Витория. Об этом 24 мая сообщается на официальном сайте футбольного клуба.

«Контракт с 51-летним португальцем подписан на два года», — говорится в сообщении.

Тренерская карьера Витории началась в 2002 году с работы в клубе «Вилафранкенсе». Дебют тренера в высшей лиге состоялся в 2010 году, когда он принял приглашение «Пасуш де Феррейры».

После Витория работал с «Витория Гимарайнш» и «Бенфикой», а в 2016–2017 годах его признавали лучшим тренером чемпионата Португалии.

В 2020 году он закончил работать с клубом «Аль-Наср», в составе которого выиграл чемпионат, Суперкубок Саудовской Аравии и дошел до полуфинала Лиги чемпионов Азии.

В новый тренерский штаб «Спартака» войдут также первый ассистент Арналду Тейшейра, второй ассистент Сержиу Ботелью, тренер вратарей Луиш Эштевеш и тренер по физподготовке Паулу Моурау. Все четыре специалиста работали с Виторией в «Витории Гамарайнш», «Бенфике» и «Аль-Насре».

3 мая в составе совета директоров «Спартака» произошли изменения: в него была включена жена владельца клуба Леонида Федуна Зарема Салихова. Также она возглавила комитет по аудиту и вознаграждениям футбольного клуба.