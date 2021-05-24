Прямой эфир
Общество
Телефон горячей линии по вопросам коронавируса: 8 800 2000 112
Общество
Вся актуальная информация по коронавирусу ежедневно обновляется на сайтах https://стопкоронавирус.рф и доступвсем.рф
Мир
Посол Колумбии вызван в МИД РФ после заявлений о кибератаках
Политика
Госдума рассмотрит усиление наказания за вождение в пьяном виде 25 мая
Интернет
Роскомнадзор дал Google сутки на удаление запрещенного контента
Мир
Следующим в Литву и обратно самолетам запретили летать над Белоруссией
Экономика
Экономисты дали прогноз на летний курс доллара и евро
Туризм
Греция предложила России организовать новые авиамаршруты
Туризм
Чернышенко заявил о возможности втрое снизить стоимость туров на Камчатку
Мир
Посла Белоруссии вызвали в МИД Германии из-за ситуации с Ryanair

Лидером списка миллиардеров Forbes стал Бернар Арно

0
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Рейтинг миллиардеров Forbes Real-Time с 24 мая возглавил президент группы Louis Vuitton Moët Hennessy Бернар Арно.

Капитала вложение: список Forbes предложил Минфину проекты на 70 трлн
Ведомство спросило миллиардеров, сколько средств они готовы предоставить после появления закона о защите инвестиций

По данным издания, за минувшие сутки его состояние увеличилось на 710 млн, составив $186,3 млрд. Таким образом, Арно смог обогнать основателя Amazon Джеффа Безоса, чье состояние на сегодняшний день составляет $186 млрд. На третьей строчке в рейтинге разместился американский предприниматель Илон Маск, чье состояние насчитывает $147,3 млрд.

Однако, по данным Bloomberg Billionaires Index, Безос всё еще находится на первой строчке рейтинга, а состояние Арно равно $162 млрд.

Louis Vuitton Moët Hennessy — производитель предметов роскоши под торговыми марками Louis Vuitton, Givenchy, Guerlain, Kenzo, Moet & Chandon, Hennessy и др.

14 мая стало известно, что основатель компаний Tesla и SpaceX Илон Маск лишился более $20 млрд с момента своего появления в шоу Saturday Night Live на телеканале NBC. Тогда он лишь немного опережал предпринимателя Бернара Арно.

В ходе своего выступления на шоу Маск заявлял, что страдает синдромом Аспергера, а также спрогнозировал, что криптовалюта Dogecoin скоро «захватит мир».

Читайте также
Прямой эфир
Меню
Реклама
Подписка на газету
Подписка на новости
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Федерального агентства по печати и массовым коммуникациям.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2021