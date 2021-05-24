Лидером списка миллиардеров Forbes стал Бернар Арно

Рейтинг миллиардеров Forbes Real-Time с 24 мая возглавил президент группы Louis Vuitton Moët Hennessy Бернар Арно.

По данным издания, за минувшие сутки его состояние увеличилось на 710 млн, составив $186,3 млрд. Таким образом, Арно смог обогнать основателя Amazon Джеффа Безоса, чье состояние на сегодняшний день составляет $186 млрд. На третьей строчке в рейтинге разместился американский предприниматель Илон Маск, чье состояние насчитывает $147,3 млрд.

Однако, по данным Bloomberg Billionaires Index, Безос всё еще находится на первой строчке рейтинга, а состояние Арно равно $162 млрд.

Louis Vuitton Moët Hennessy — производитель предметов роскоши под торговыми марками Louis Vuitton, Givenchy, Guerlain, Kenzo, Moet & Chandon, Hennessy и др.

14 мая стало известно, что основатель компаний Tesla и SpaceX Илон Маск лишился более $20 млрд с момента своего появления в шоу Saturday Night Live на телеканале NBC. Тогда он лишь немного опережал предпринимателя Бернара Арно.

В ходе своего выступления на шоу Маск заявлял, что страдает синдромом Аспергера, а также спрогнозировал, что криптовалюта Dogecoin скоро «захватит мир».