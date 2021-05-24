Дополнительные поезда на курорты запустят из Брянска

С 1 июня из Брянска отправятся дополнительные поезда на российские курорты. «Смоленск–Анапа» будет ездить по нечетным дням, а «Смоленск – Имеретинский курорт» — по четным.

Дополнительный поезд по маршруту Смоленск – Брянск – Имеретинский курорт будет курсировать с 4 июня по 10 октября. Об этом информирует портал NASHBRYANSK.RU. Приобрести билеты и узнать более подробную информацию можно в кассах дальнего следования железнодорожных вокзалов.

Москва, Санкт-Петербург и Сочи возглавили популярные внутренние направления у российских туристов в июне, рассказали «Известиям» в сервисе OneTwoTrip. Также в список вошли Симферополь, Краснодар, Калининград, Анапа, Минеральные Воды, Казань и Уфа.