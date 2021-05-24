Умер бывший глава Международной автомобильной федерации Макс Мосли

Экс-президент Международной автомобильной федерации (FIA) Макс Мосли скончался на 82-м году жизни. Об этом в понедельник, 24 мая, сообщает журналист BBC Sport Эндрю Бенсон со ссылкой на сообщение бывшего главы чемпионата мира в классе машин «Формула-1» Берни Экклстоуна.

«Это как потерять семью, как потерять брата <…>. Он сделал много хорошего не только для автоспорта, но и для автомобильной промышленности. Он очень хорошо заботился о том, чтобы люди строили безопасные автомобили», — приводит Бенсон слова Экклстоуна в своем аккаунте в Twitter .

Макс Мосли участвовал в автогонках в 1960-х годах. Однако в 1969 году он отказался от карьеры гонщика.

В 1970-х он стал советником Ассоциации конструкторов чемпионата мира в классе машин «Формула-1». Возглавлял FIA с 1993 по 2009 год.