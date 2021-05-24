Президент Боливии сделал прививку от COVID-19 «Спутником V»

Президент Боливии Луис Арсе сделал прививку от коронавируса российским препаратом «Спутник V», пишет Agencia Boliviana de Información в понедельник, 24 мая.

Арсе подчеркнул, что данный поступок следует расценивать как призыв для граждан страны пойти в специализированные центры и получить первую дозу лекарства.

«Мы призываем граждан пойти в центры вакцинации, потому что мы ведем войну с пандемией, а лучшее средство борьбы — вакцинация», — заявил он.

19 апреля президент России Владимир Путин поговорил по телефону с Луисом Арсе. В частности, стороны обсудили борьбу с распространением коронавируса.

6 января власти Боливии объявили о регистрации вакцины «Спутник V» на основе российских данных клинических исследований.

Российский препарат «Спутник V» разработали специалисты Центра имени Гамалеи. Он был зарегистрирован в августе 2020 года и стал первой в РФ и мире вакциной от COVID-19. Препарат входит в тройку мировых вакцин против коронавирусной инфекции по количеству полученных одобрений государственными регуляторами. На сегодняшний день применение вакцины одобрено более чем в 60 странах.