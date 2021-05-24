Посла Белоруссии вызвали в МИД Германии из-за ситуации с Ryanair

Посол Белоруссии в Германии Денис Сидоренко был приглашен в МИД в Берлине в связи с ситуацией с посадкой самолета Ryanair и задержанием в ходе инцидента основателя признанного в Белоруссии экстремистским Telegram-канала NEXTA Романа Протасевича. Об этом 24 мая сообщили в пресс-службе МИД Германии.

«Полученные до сих пор объяснения белорусского правительства относительно вынужденной посадки самолета Ryanair в Минске абсурдны и неубедительны... поэтому сегодня вечером мы вызвали в МИД белорусского посла. Разговор будет вести статс-секретарь Мигель Бергер», — заявил Маас.

Он указал на необходимость прояснить обстоятельства инцидента и немедленно отпустить задержанного Протасевича.

Маас также указал, что главы государств и правительств стран ЕС будут обсуждать сегодня на неформальном саммите ЕС возможные последствия инцидента с Ryanair, которое «не может остаться без последствий».

Накануне он также написал в Twitter, что инцидент стал серьезным вмешательством в воздушное движение и потребовал освободить Протасевича.

Самолет компании Ryanair экстренно сел в белорусском аэропорту из-за сообщения о минировании, пришедшем на электронную почту диспетчерам аэропорта Минска.

По информации директора департамента по авиации министерства транспорта и коммуникаций Белоруссии Артема Сикорского, посадку пришлось приостановить из-за поступивших угроз взрыва.

В Сети также была обнародована запись разговора пилота самолета и белорусского авиадиспетчера, согласно которой диспетчер рекомендовал борту приземлиться «в целях безопасности». Пилот также спросил о том, откуда пришло письмо о минировании, на что диспетчер ответил, что оно поступило на e-mail службы безопасности аэропорта.

Следственный комитет республики возбудил уголовное дело по факту ложного сообщения о минировании судна. Информация о минировании не подтвердилась: самолет оказался безопасен.

Мировые лидеры на следующий день раскритиковали инцидент с задержанием Протасевича. Ряд законодателей США и Европы призвал запретить полеты над Белоруссией.