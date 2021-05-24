Высохший пруд в Оренбурге заполнят водой

Пруд в Ростошах в Оренбурге могут наполнить водой уже к концу этой недели. В пресс-службе городской администрации рассказали, что до конца недели «Оренбург Водоканал» установит новый насос в парке «Ивушка», так как старый вышел из строя. Также организация отремонтирует запорную арматуру и запустит пруд.

Сейчас искусственный родник больше не течет, а пруд превратился в лужу. Ранее жители поселка неоднократно жаловались на высохший водоем, напоминает Урал56.Ру.

В апреле стало известно о массовой гибели рыбы в озере Октябрьском в Оренбургской области. Специалисты предполагают, что речь идет о естественном заморе из-за кислородного голодания. Большое количество мертвой рыбы замечено около поселка Краснооктябрьского в Октябрьском районе.