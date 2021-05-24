Доработанную «Ниву» продают более чем за 3 млн рублей в Германии

В Германии обновленную «Ниву» продают более чем за 3 млн рублей. Российский внедорожник превратили в пикап-вездеход. Доработкой занялась компания Zubr, они меняют автомобили для охотников и путешественников, сообщает телеканал «Известия». Машина стала вместительнее и длиннее за счет багажника. Добавили грузовую платформу, поручни и освещение. Сейчас российские «охотомобили» пользуются популярностью среди немцев.

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