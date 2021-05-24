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В Белоруссии опровергли угрозы применения ракет в отношении самолета Ryanair

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Заявления о том, что в отношении самолета Ryanair, совершавшего рейс из Афин в Вильнюс, была угроза применения ракет «воздух-воздух», являются выдумками. Об этом 24 мая заявил директор департамента по авиации министерства транспорта и коммуникаций республики Артем Сикорский во время брифинга.

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«Мы четко следует всем стандартам международной гражданской авиации. Нет в стандартах каких-то угроз по сбитию воздушного судна», — добавил Сикорский.

Командующий белорусскими ВВС и войсками ПВО Игорь Голуб на брифинге отметил, что поступила команда поднять в небо истребитель для сопровождения самолета, который был вынужден совершить посадку в Минске. Говорить о том, что полет был прекращен принудительно под действиями дежурного экипажа, неправомерно, приводит слова Голуба «БелТА».

Накануне стало известно, что самолет авиакомпании Ryanair, следовавший из Афин в Вильнюс, экстренно сел в аэропорту Минска из-за сообщения о минировании. В Сети обнародовали запись разговора пилота самолета и белорусского авиадиспетчера, согласно которой диспетчер рекомендовал борту приземлиться «в целях безопасности». Пилот также спросил о том, откуда пришло письмо о минировании, на что диспетчер ответил, что оно поступило на e-mail службы безопасности аэропорта.

На борту самолета находился основатель признанного в Белоруссии экстремистским Telegram-канала NEXTA Роман Протасевич. После посадки самолета его задержали. МВД Белоруссии подтвердило факт задержания Протасевича в аэропорту Минска.

В тот же день глава МИД Великобритании Доминик Рааб заявил, что действия Белоруссии в отношении основателя Telegram-канала Романа Протасевича будут иметь серьезные последствия, как и инцидент с экстренной посадкой в Минске самолета.

В понедельник Генеральная прокуратура Литвы возбудила уголовное дело после вынужденной посадки в Минске самолета компании Ryanair. Кроме того, власти Литвы рекомендовали гражданам страны воздержаться от поездок в Белоруссию, а тем, кто сейчас находится в стране, вернуться на родину.

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