Более 60 автобусов закупят для школ Белгородской области

Власти Белгородской области намерены приобрести еще 65 новых школьных автобусов. Средства на эти цели в размере почти 150 млн рублей поручил выделить губернатор Вячеслав Гладков.

Как сообщает пресс-служба регионального правительства, транспорт поступит в 15 муниципалитетов. Автобусы будут курсировать по специальным маршрутам, разработанным по СанПиНу, пишет Бел.Ru.

Дополнительные средства на закупку школьных автобусов выделят в рамках увеличения расходной части регионального бюджета на 10 млрд рублей.

Всего в этом году из областной казны на обновление школьных автопарков выделили 259 млн рублей. На них планируется приобрести 121 автобус. Новый транспорт должен заменить машины, прослужившие более 10 лет.

В апреле сообщалось, что 86 новых школьных автобусов получит Удмуртская Республика. Средства на закупку транспорта выделят из федерального бюджета.