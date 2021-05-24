Лавров призвал не оценивать ситуацию с самолетом Ryanair сгоряча

Инцидент с посадкой самолета Ryanair в Белоруссии следует оценивать не впопыхах, а на основе всех полученных данных, заявил глава МИД России Сергей Лавров в понедельник, 24 мая.

«Мы выступаем за то, чтобы эту ситуацию оценить не сгоряча, не впопыхах, а на основе всей имеющейся информации, тем более что представитель министерства иностранных дел Республики Беларусь сделал развернутое заявление», — сказал он во время пресс-конференции.

Лавров подчеркнул, что Минск заявил о готовности действовать максимально прозрачно, а также следовать всем международным правилам, при необходимости принять иностранных экспертов.

Данный подход, отметил глава ведомства, является разумным.

Ранее, 23 мая, самолет компании Ryanair экстренно сел в белорусском аэропорту из-за сообщения о минировании. На борту самолета находился основатель признанного в Белоруссии экстремистским Telegram-канала NEXTA Роман Протасевич, которого задержали после посадки авиасудна.

Западные страны резко раскритиковали Минск за произошедший инцидент. В частности, латвийская авиакомпания airBaltic отказалась проводить полеты над территорией Белоруссии.