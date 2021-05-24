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В Москве в мусорном контейнере нашли тело ребенка

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На юго-западе Москвы в мусорном контейнере обнаружено тело новорожденного. По факту инцидента 24 мая прокуратура столицы начала проверку.

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«По предварительной информации, днем 24 мая 2021 года в мусорном контейнере у жилого дома на Ленинском проспекте обнаружен труп новорожденного мужского пола», — сообщили в прокуратуре столицы.

В ходе проверки следствие намерено установить обстоятельства произошедшего, а также дать оценку исполнению требований федерального законодательства о несовершеннолетних. На месте находится Гагаринский межрайонный прокурор Павел Кобзарев.

Ранее, 28 апреля, в Кабардино-Балкарии следователи объявили в розыск местную жительницу, подозреваемую в убийстве новорожденной дочери, тело которой обнаружили на мусорном полигоне.

23 апреля сообщалось, что на полигоне по переработке твердых коммунальных отходов за селением Урвань было обнаружено тело новорожденной девочки. В области шеи и головы ребенка найдены ранения. По данному факту возбуждено уголовное дело по статье «Убийство малолетнего или иного лица, заведомо для виновного находящегося в беспомощном состоянии» УК России. Она предусматривает наказание вплоть до пожизненного лишения свободы.

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