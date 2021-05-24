Свыше 77 тыс. выпускников сдадут ОГЭ в Московской области

В Подмосковье основной период сдачи ОГЭ пройдет до 28 мая. За это время экзаменационные тесты напишет более 77 тыс. девятиклассников. Об этом в понедельник, 24 мая, сообщила, министр образования Московской области Ирина Каклюгина.

Она отметила, что в 2021 году выпускники сдают ОГЭ всего по двум обязательным предметам: русскому языку и математике. При этом чиновник подчеркнула, что регион тщательно подготовился к процедуре проведения экзаменов.

«За ходом испытаний будут наблюдать две тысячи аккредитованных общественных наблюдателей и 50 онлайн-наблюдателей», — приводит сайт 360tv.ru слова Каклюгиной.

Для проведения ОГЭ свыше 1,1 тыс. пунктов обустроили с учетом всех требований безопасности. «Уверена, что все учащиеся достойно справятся с испытаниями, ведь подготовка активно шла на протяжении всего процесса их обучения», — сказала министр.

В резервные дни с 8 июня по 2 июля те, кто пропустил основные дни по уважительным причинам, смогут пересдать экзамен, пишет РИАМО.

В этот же день сообщалось, что ученица девятого класса скончалась перед началом основного государственного экзамена (ОГЭ) в школе поселка Калининский Моздокского района Северной Осетии. Школьнице стало плохо до того, как начался экзамен и она вошла в аудиторию. Она скончалась по дороге в больницу, пишет REGNUM.

Ранее, 20 мая, глава Рособрнадзора Анзор Музаев заявил, что в этом году ЕГЭ и ОГЭ пройдут в штатном режиме, без изменения сроков, передает НСН. Также он выразил надежду на то, что в 2022 году единый государственный экзамен (ЕГЭ) будут сдавать не только планирующие поступать в вуз, но и все выпускники школ.