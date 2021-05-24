Прямой эфир
Общество
Телефон горячей линии по вопросам коронавируса: 8 800 2000 112
Общество
Вся актуальная информация по коронавирусу ежедневно обновляется на сайтах https://стопкоронавирус.рф и доступвсем.рф
Мир
Посол Колумбии вызван в МИД РФ после заявлений о кибератаках
Политика
Госдума рассмотрит усиление наказания за вождение в пьяном виде 25 мая
Интернет
Роскомнадзор дал Google сутки на удаление запрещенного контента
Мир
Следующим в Литву и обратно самолетам запретили летать над Белоруссией
Экономика
Экономисты дали прогноз на летний курс доллара и евро
Туризм
Греция предложила России организовать новые авиамаршруты
Туризм
Чернышенко заявил о возможности втрое снизить стоимость туров на Камчатку
Мир
Посла Белоруссии вызвали в МИД Германии из-за ситуации с Ryanair

Свыше 77 тыс. выпускников сдадут ОГЭ в Московской области

0
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

В Подмосковье основной период сдачи ОГЭ пройдет до 28 мая. За это время экзаменационные тесты напишет более 77 тыс. девятиклассников. Об этом в понедельник, 24 мая, сообщила, министр образования Московской области Ирина Каклюгина.

Свои университеты: почему дети уходят из школы
В чем преимущества и недостатки набирающего популярность формата семейного обучения на дому

Она отметила, что в 2021 году выпускники сдают ОГЭ всего по двум обязательным предметам: русскому языку и математике. При этом чиновник подчеркнула, что регион тщательно подготовился к процедуре проведения экзаменов.

«За ходом испытаний будут наблюдать две тысячи аккредитованных общественных наблюдателей и 50 онлайн-наблюдателей», — приводит сайт 360tv.ru слова Каклюгиной.

Для проведения ОГЭ свыше 1,1 тыс. пунктов обустроили с учетом всех требований безопасности. «Уверена, что все учащиеся достойно справятся с испытаниями, ведь подготовка активно шла на протяжении всего процесса их обучения», — сказала министр.

В резервные дни с 8 июня по 2 июля те, кто пропустил основные дни по уважительным причинам, смогут пересдать экзамен, пишет РИАМО.

В этот же день сообщалось, что ученица девятого класса скончалась перед началом основного государственного экзамена (ОГЭ) в школе поселка Калининский Моздокского района Северной Осетии. Школьнице стало плохо до того, как начался экзамен и она вошла в аудиторию. Она скончалась по дороге в больницу, пишет REGNUM.

Ранее, 20 мая, глава Рособрнадзора Анзор Музаев заявил, что в этом году ЕГЭ и ОГЭ пройдут в штатном режиме, без изменения сроков, передает НСН. Также он выразил надежду на то, что в 2022 году единый государственный экзамен (ЕГЭ) будут сдавать не только планирующие поступать в вуз, но и все выпускники школ.

Читайте также
Прямой эфир
Меню
Реклама
Подписка на газету
Подписка на новости
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Федерального агентства по печати и массовым коммуникациям.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2021