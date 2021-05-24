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Малую численность комаров спрогнозировали в Коми

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На территории Республики Коми в этом году ожидается малая численность комаров. Об этом рассказала кандидат биологических наук Института биологии ФИЦ КНЦ УрО РАН Елена Панюкова.

По ее словам, ранневесенний вид комаров, массовый для региона, в этом году не успел завершить свое развитие в холоде. Причиной стала теплая весна, уточняет ИА «Комиинформ» со ссылкой на телерадиокомпанию «Коми гор».

Из-за резкого потепления водоемы нагрелись до +15 градусов. В таких условиях насекомые гибнут, меньше двигаются, отметила ученый. Личинки комаров съели другие обитатели водоемов, в результате чего произошла естественная регуляция численности.

Эксперт не исключила, что место массового комара займет другой вид.

Ранее в мае сотрудник кафедры общей экологии и гидробиологии биологического факультета МГУ Вадим Марьинский рассказал, чем руководствуются комары, выбирая себе жертву. По его словам, существует мнение о том, что комаров привлекает определенная группа человеческой крови, однако это миф.

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