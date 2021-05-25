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Юристы рассказали о запрещенных для перевозки на авто грузах

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Существуют категории грузов, к перевозке которых автомобилистам предъявляются особые требования в России, рассказали управляющий партнер компании «Позиция Права» Егор Редин и ведущий юрист центра «Парфенон» Павел Уткин.

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Так, автомобилист может получить штраф за неправильное размещение «длинномеров», которые торчат из багажника и опасны для других участников движения, а также отсутствие специального предупредительного знака на кузове «Крупногабаритный груз».

Водителя могут оштрафовать в пределах 2 тыс. рублей или лишить прав на срок от 2 до 4 месяцев, предупредил Редин.

«Также у инспектора ДПС могут возникнуть большие вопросы к водителю, который перевозит туши убитых на охоте животных без сопроводительных документов (охотничья лицензия, разрешение на оружие)», — приводит его слова агентство «Прайм».

Кроме того, штраф и конфискация груза грозят водителям, которые перевозят товар, например, рыбу или мясо, без упаковок и не имеют при себе необходимых документов или чека о покупке. То же самое касается деревьев и дров, отметил Уткин.

«Даже за одну срубленную к Новому году елочку штраф может составить до 4 тыс. рублей. Соответственно, чем больше дров, тем больше штраф», — рассказал Редин.

Также существуют ограничения по провозу немаркированного алкоголя в объеме не более 10 литров на одного человека. Штраф за нарушение составляет от 3 до 5 тыс. рублей.

«При этом, вид алкоголя не имеет значения, будь это самогон или хорошее вино. При транспортировке большого количества стандартных бутылок (в преддверии праздников), позаботьтесь о том, чтобы захватить чек из магазина — тогда, скорее всего, вопросов к вам не возникнет», — отметил Редин.

Ранее юрист Анна Куклеева предупредила водителей о штрафах, которые могут грозить им летом. По ее словам, нужно быть внимательным, чтобы не пересечь на автомобиле зону особо охраняемых природных территорий.

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