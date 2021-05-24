Госдума рассмотрит усиление наказания за вождение в пьяном виде 25 мая

Совет Госдумы рассмотрит в первом чтении законопроект об увеличении до трех лет срока за пьяное вождение 25 мая. Об этом сообщили в пресс-службе нижней палаты парламента.

«Есть те, кто ранее уже совершил аварию в пьяном виде, в результате которой пострадали или погибли люди. После этого человек отбыл наказание и вновь сел за руль пьяным», — сказал в ходе брифинга 24 мая спикер Госдумы Вячеслав Володин.

Он добавил, что, для того чтобы не допустить таких водителей за руль, штраф за пьяное вождение будет увеличен на 500 тыс. рублей.

Также, по словам Володина, уголовное наказание за пьяное вождение будет предусматривать до трех лет лишения свободы.

27 апреля стало известно о намерении Госдумы в приоритетном порядке рассмотреть законопроект правительства, предлагающий ужесточить наказание за управление автомобилем в состоянии алкогольного опьянения.

Как уточняется, соответствующий проект документ быть принят до конца весенней сессии. Законопроектом предполагается повышение максимального штрафа за повторное вождение в пьяном состоянии с 300 тыс. до 500 тыс. рублей, а также постановление судом наказания в виде лишения свободы не на два года, а на три.