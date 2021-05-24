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Водитель квадроцикла погиб в ДТП под Екатеринбургом

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Под Екатеринбургом при столкновении квадроцикла с деревом погиб водитель, еще один человек получил перелом позвоночника. Об этом сообщает УГИБДД по Свердловской области.

Авария произошла в воскресенье, 23 мая, в поселке Верхнее Дубово. По предварительным данным, 32-летний водитель не справился с управлением, в результате чего квадроцикл BRP на скорости врезался в дерево.

Водитель погиб. Его 29-летний пассажир госпитализирован с переломом позвоночника, пишет «ТагилСити.ру» со ссылкой на Е1. Известно, что оба мужчины в момент ДТП были без шлемов.

По информации ГИБДД, у водителя отсутствовали права, а само транспортное средство было не зарегистрировано. Обстоятельства случившегося устанавливаются.

Утром 24 мая четыре автомобиля столкнулись на улице Куйбышева в Челябинске. Два человека получили смертельные травмы. По предварительным данным, аварию спровоцировал водитель машины Land Rover, который сел за руль в состоянии алкогольного опьянения.

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