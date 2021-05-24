Стоимость биткоина на торгах превысила $38 тыс.

Курс биткоина в понедельник, 24 мая, вырос примерно на 14% и превысил порог в $38 тыс. Об этом свидетельствуют данные площадки CoinDesk.

Так, на 15:44 мск криптовалюта подорожала до $38,669. Затем ее курс немного снизился и к 15:59 мск составил $38,378.

В апреле стоимость биткоина установила новый исторический максимум в $62,7 тыс. Это произошло после того, как компания американского предпринимателя Илона Маска Tesla сообщила об инвестициях в размере $1,5 млрд в данную криптовалюту.

При этом 13 мая Маск написал у себя в Twitter, что Tesla приостанавливает прием криптовалюты биткоин как средства оплаты из-за неэкологичного способа ее получения.

В свою очередь, финансовый аналитик и трейдер Артем Звездин тогда заявил, что американский предприниматель злоупотребляет доверием своей аудитории и инвесторов. По его мнению, комиссии по ценным бумагам и биржам США давно следует обратить внимание на действия Маска.

На фоне заявления основателя Tesla стоимость биткоина на криптобирже Binance падала до 11-недельного минимума — $46 тыс. Рыночная капитализация биткоина опустилась ниже $1 трлн. К 19 мая стоимость этой криптовалюты опускалась ниже $31 тыс.

Президент российского подразделения международной ассоциации профессионалов валютного и денежного рынков ACI Russia Сергей Романчук 23 мая заявил, что колебания курса биткоина связаны с громкими новостями и настроениями спекулянтов.

По словам специалиста, нет смысла связывать изменения курса биткоина с фондовым и валютным рынком, потому что на рынке криптовалют царит эмоциональная атмосфера.