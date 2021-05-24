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22-летний российский легкоатлет скончался во время тренировки

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В Омске 24 мая скончался член сборной России и Омской области Григорий Маляренко. Спортсмен в возрасте 22 лет умер во время тренировки.

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«Во время занятий легкоатлету стало плохо, бригада скорой помощи прибыла на место оперативно, однако спасти жизнь спортсмена не удалось», — цитирует «СуперОмск» министерство физической культуры Омской области.

Отмечается, что Маляренко регулярно наблюдался у врача и проходил все медицинские обследования, чтобы получить доступ к соревнованиям.

«В легкоатлетическом манеже спорткомплекса «Сибирский нефтяник», где сегодня тренировался спортсмен, соблюдается комфортный температурный режим, во время тренировочного процесса работает врач», — добавили в ведомстве.

Днем ранее стало известно, что время ультрамарафона в Китае погиб 21 человек. Выживший участник китайского ультрамарафона рассказал, что в ходе проведения соревнований ухудшилась погода — начался сильный ветер и снизилась температура.

В результате из 170 участников удалось эвакуировать 151. На место были отправлены более 700 спасателей, которые искали пропавших. Выживший мужчина рассказал, что ждал помощи в хижине с десятком других спортсменов.

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