Пожар произошел на территории экс-птицефабрики в Щелково

Возгорание произошло на бывшей птицефабрике в подмосковном городе Щелково. К настоящему моменту площадь возгорания увеличилась до 4 тыс. кв. м. Об этом сообщили в понедельник, 24 мая, в пресс-службе ГУ МЧС России по Подмосковью

Ранее в этот же день поступила информация о пожаре в нежилом здании в городском округе Щелково, деревня Осеево, на улице Центральная на территории птицефабрики.

«Горят деревянные паллеты на открытой площадке, размеры в плане 30 на 20. В 5 м стоят два склада. Возгорание происходит на территории ЗАО «Щелковская птицефабрика», не действующая. Помещения сдаются в аренду», — цитирует сообщение пресс-службы подмосковного главка МЧС агентство городских новостей «Москва».

К борьбе с огнем были привлечены 67 человек, задействовано 19 единиц техники, сообщает телеканал «Звезда».

По предварительной информации, пострадавших нет.

Накануне сообщалось, что административное здание загорелось в ночь на 23 мая на Загорьевской улице в Южном административном округе Москвы, пишет РИАМО. Здание нежилое, все жильцы из него выселены, данных о пострадавших не поступало.