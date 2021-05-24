Евросоюз вызвал посла Белоруссии из-за ситуации с самолетом Ryanair

Евросоюз (ЕС) вызвал белорусского посла Александра Михневича после инцидента с самолетом компании Ryanair в Минске, сообщается на сайте внешнеполитической службы ЕС в понедельник, 24 мая.

«По просьбе верховного представителя Жозепа Борреля генеральный секретарь Европейской службы внешних действий Стефано Саннино вызвал посла Республики Белоруссия в Евросоюзе Александра Михневича», — сказано в сообщении.

Отмечается, что данный шаг призван осудить действия белорусских властей.

Ранее, 23 мая, самолет компании Ryanair экстренно сел в белорусском аэропорту из-за сообщения о минировании. На борту самолета находился основатель признанного в Белоруссии экстремистским Telegram-канала NEXTA Роман Протасевич, которого задержали после посадки авиасудна.

Следственный комитет Белоруссии возбудил уголовное дело по факту ложного сообщения о минировании судна. Информация о минировании не подтвердилась.

Западные страны раскритиковали Минск после инцидента. В частности, министр транспорта Литвы Марюс Скуодис заявил, что все самолеты, которые следуют в страну и из нее, должны избегать полетов над воздушным пространством Белоруссии.

В свою очередь глава МИД РФ Сергей Лавров заверил, что в белорусском МИДе пообещали вести данное дело максимально прозрачно, следуя всем международным правилам.