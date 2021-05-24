Свыше 7 млн рублей направят на организацию купального сезона в Удмуртии

На организацию пляжного отдыха в 2021 году в Удмуртии потратят 7,81 млн рублей. В республике появятся 52 места отдыха.

Основную часть средств получат Ижевск, Можга, Воткинск, а также Можгинский, Увинский и Завьяловский районы. Об этом сообщает Udm-info.ru. По словам начальника главного управления МЧС Удмуртии Петра Фомина, на текущий момент ведется активная подготовка к купальному сезону.

Глава Ижевска Олег Бекмеметьев подчеркнул, что купание в городском пруду пока нельзя считать безопасным. На берегах водоема ведется регулярное патрулирование, на пляже установлено видеонаблюдение.

Ранее научный руководитель Гидрометцентра России Рома Вильфанд рассказал о возможных сроках открытия купального сезона на Азовском море. По словам специалиста, вода уже прогрелась до 19 градусов. Открыть сезон можно будет в конце первой — середине второй декады июня.