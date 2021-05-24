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Макрон посетил концерт heavy metal-группы в Елисейском дворце

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Президент Франции Эммануэль Макрон посетил частный концерт пародийно-металлической группы ULTRA VOMIT в садах Елисейского дворца. Об этом сообщает Reuters.

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По информации агентства, Макрон для популяризации мер по защите от коронавирусной инфекции попросил двух ведущих YouTube-комиков Франции Макфлая и Карлито записать видео о пользе мытья рук, ношения масок и соблюдения социальной дистанции. Он пообещал, что если их видео наберет 10 млн просмотров, комики смогут снять свой следующий проект в Елисейском дворце, передает НСН.

Макфлай и Карлито выиграли пари, и им разрешили снять 36-минутный ролик в резиденции главы государства. В конце этого видео к концерту пародийно-металлической группы ULTRA VOMIT в саду Елисейского дворца присоединяется сам Макрон в качестве слушателя.

Коллектив исполнил для французского лидера хард-роковую версию известной французской колыбельной «Зеленая мышь» (Une Souris Verte).

Ранее в этот же день сообщалось, что генеральный директор Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) Тедрос Аданом Гебрейесус заявил, что в мире появится новый, еще более заразный, вирус.

По его словам, согласно эволюционным оценкам, появится новый вирус, который потенциально будет еще более заразным и более смертоносным, чем нынешний, сообщает телеканал «Звезда».

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