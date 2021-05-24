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Фестиваль парковой скульптуры проведут в Ижевске

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В Ижевске состоится фестиваль парковой скульптуры, посвященный легендам удмуртского народа. Мероприятие проведут на открытой площадке с 7 по 12 июня.

В конкурсе примут участие 10 мастеров — резчиков по дереву, скульпторов и художников. В течение пяти дней они будут создавать деревянные скульптуры, малые архитектурные формы и другие арт-объекты по теме удмуртских мифов. Об этом пишет ИА «Сусанин».

Наблюдать за процессом смогут все желающие. Фестиваль состоится на площадке республиканской детской школы искусств.

По данным правительства республики, фестиваль посвящен памяти заслуженного работника культуры России и Удмуртии, лауреата государственных премий Рафхата Каримова. Он возглавлял Национальный центр декоративно-прикладного искусства и ремесел в течение почти 30 лет.

Ранее сообщалось, что в Липецкой области планируют провести исторический фестиваль эпох «Серболов стан». Участники обустроят интерактивные локации, в которых покажут ратное искусство и быт воинов разных веков.

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