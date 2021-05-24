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Следующим в Литву и обратно самолетам запретили летать над Белоруссией
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Следующим в Литву и обратно самолетам запретили летать над Белоруссией

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Все самолеты, которые следуют в Литву и из нее, должны избегать полетов над воздушным пространством Белоруссии. Об этом 24 мая заявил министр транспорта Литвы Марюс Скуодис.

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Также министр отметил, что авиакомпании Lot, Wizzair, Airbaltic решили добровольно избегать воздушного пространства Белоруссии. Кроме того, 25 мая, в 03:00 по местному времени вступит в силу запрет на использование аэропортов страны для полетов над Белоруссией, пишет Reuters со ссылкой на министра.

Ранее в этот день власти Литвы рекомендовали гражданам страны воздержаться от поездок в Белоруссию, а тем, кто сейчас находится в стране, вернуться на родину. Также премьер-министр Литвы Ингрида Шимоните заявила, что страна не будет пропускать рейсы, которые намерены пересечь воздушное пространство Белоруссии.

Сообщалось, что Генеральная прокуратура Литвы возбудила уголовное дело после вынужденной посадки в Минске самолета компании Ryanair, который следовал из Афин в Вильнюс.

Днем ранее самолет компании Ryanair экстренно сел в белорусском аэропорту из-за сообщения о минировании. Для сопровождения самолета был поднят истребитель МиГ-29.

На борту самолета находился основатель признанного в Белоруссии экстремистским Telegram-канала NEXTA Роман Протасевич. После посадки самолета его задержали. МВД Белоруссии подтвердило факт задержания Протасевича в аэропорту Минска.

В тот же день глава МИД Великобритании Доминик Рааб заявил, что действия Белоруссии в отношении основателя Telegram-канала Романа Протасевича будут иметь серьезные последствия, как и инцидент с экстренной посадкой в Минске самолета.

В декабре 2020 года КГБ Белоруссии включил создателя NEXTA Степана Путило и Протасевича в перечень организаций и физических лиц, причастных к террористической деятельности. МИД Белоруссии обратился к Польше с требованием в кратчайшие сроки выдать обоих граждан.

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