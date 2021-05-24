Следующим в Литву и обратно самолетам запретили летать над Белоруссией

Все самолеты, которые следуют в Литву и из нее, должны избегать полетов над воздушным пространством Белоруссии. Об этом 24 мая заявил министр транспорта Литвы Марюс Скуодис.

Также министр отметил, что авиакомпании Lot, Wizzair, Airbaltic решили добровольно избегать воздушного пространства Белоруссии. Кроме того, 25 мая, в 03:00 по местному времени вступит в силу запрет на использование аэропортов страны для полетов над Белоруссией, пишет Reuters со ссылкой на министра.

Ранее в этот день власти Литвы рекомендовали гражданам страны воздержаться от поездок в Белоруссию, а тем, кто сейчас находится в стране, вернуться на родину. Также премьер-министр Литвы Ингрида Шимоните заявила, что страна не будет пропускать рейсы, которые намерены пересечь воздушное пространство Белоруссии.

Сообщалось, что Генеральная прокуратура Литвы возбудила уголовное дело после вынужденной посадки в Минске самолета компании Ryanair, который следовал из Афин в Вильнюс.

Днем ранее самолет компании Ryanair экстренно сел в белорусском аэропорту из-за сообщения о минировании. Для сопровождения самолета был поднят истребитель МиГ-29.

На борту самолета находился основатель признанного в Белоруссии экстремистским Telegram-канала NEXTA Роман Протасевич. После посадки самолета его задержали. МВД Белоруссии подтвердило факт задержания Протасевича в аэропорту Минска.

В тот же день глава МИД Великобритании Доминик Рааб заявил, что действия Белоруссии в отношении основателя Telegram-канала Романа Протасевича будут иметь серьезные последствия, как и инцидент с экстренной посадкой в Минске самолета.

В декабре 2020 года КГБ Белоруссии включил создателя NEXTA Степана Путило и Протасевича в перечень организаций и физических лиц, причастных к террористической деятельности. МИД Белоруссии обратился к Польше с требованием в кратчайшие сроки выдать обоих граждан.