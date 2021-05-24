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The National Interest назвал пути укрепления США в Центральной Азии

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Для предотвращения доминирования России и Китая в Центральной Азии после вывода войск из Афганистана США необходима поддержка региональных государств. Об этом 24 мая пишет The National Interest.

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Профессор Луисвиллского университета Чарльз Зиглер отметил, что администрация президента США Джо Байдена сохранит большинство черт внешнеполитического курса экс-президента Дональда Трампа, Вашингтон находится перед сложным выбором: либо продолжать конкурировать с Россией, Китаем и Ираном в Центральной Азии, либо покинуть регион.

Специалист подчеркнул, что Россия «полна решимости сохранить и расширить свое присутствие» в Центральной Азии через ЕЭС, Организацию Договора о коллективной безопасности (ОДКБ) и Шанхайской организации сотрудничества (ШОС) и, вероятно, продолжит выступать против американского присутствия при помощи Китая. Россия также имеет преимущество в регионе, добавил эксперт.

При этом он отметил, что, несмотря на то что в первые месяцы президентства Джо Байдена серьезных изменений в политическом курсе в отношении региона не произошло, его готовность противостоять Москве и Пекину может способствовать усилению региональной напряженности.

Зиглер выразил мнение, что Вашингтон может стать «балансиром», полагаясь в этом вопросе на Казахстан, Узбекистан и Индию. По мнению автора материала, из крупных региональных государств цели и интересы Индии наиболее тесно совпадают с интересами Соединенных Штатов и Индия как ключевой игрок в Индо-Тихоокеанской стратегии Вашингтона имеет потенциал стать более важной для Вашингтона крупной региональной державой в Центральной Азии, так как заинтересована в «стабилизации Афганистана, противодействии влиянию Пакистана в этой раздираемой войной стране и в конкуренции с Китаем».

Как указал эксперт, именно успешная американская стратегия США по выходу из Афганистана позволит сохранить США влияние в Центральной Азии.

29 апреля Соединенные Штаты подтвердили начало вывода войск из Афганистана. Согласно плану, вывод войск завершится до 11 сентября.

По словам помощника американского лидера по нацбезопасности Джейка Салливана, Вашингтон достиг поставленных в начале операции в Афганистане целей, которые, как он отметил, заключались в расследовании нападения на Соединенные Штаты 20 лет назад.

16 мая глава министерства иностранных дел Китая Ван И заявил, что вывод Соединенными Штатами военного контингента из Афганистана негативно сказывается на региональной стабильности. Он обратил внимание на важность участия в укреплении региональной стабильности ООН и необходимость ШОС уделять больше внимания ситуации в Афганистане.

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