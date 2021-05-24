Названа причина обрушения кабины подъемника на севере Италии
Причиной обрушения кабины фуникулера на севере Италии стала неисправность механизма безопасности. Об этом 24 мая сообщает агентство «ANSA» со ссылкой на слова прокурора Вербании Олимпию Босси.
В результате ЧП погибли 14 человек, двое из который дети. Выжить удалось только пятилетнему ребенку, который на данный момент находится в очень тяжелом состоянии.
В дополнение к разрыву кабеля расследование прокуратуры Вербании должно будет установить, почему аварийный тормоз упавшей кабины не сработал. Уточняется, что, скорее всего, неисправность механизма безопасности стала не единственным фактором, который привел к обрушению кабины.
По факту происшествия заведено уголовное дело по обвинению в «непреднамеренном убийстве и доведении до катастрофы».
Ранее в этот день сообщалось, что спасатели вытащили из-под обломков кабины фуникулера 12 тел погибших, однако всего жертв может быть 13. Также отмечалось, что два ребенка 9 и 5 лет в тяжелом состоянии с многочисленными травмами были доставлены в больницу в Турине.
Инцидент произошел ранее в этот же день. Канатная дорога соединяет населенный пункт Стреза на берегу озера Лаго Маджоре и гору Монтероне высотой почти 1,5 тыс. м. За 100 м до вершины на максимальной высоте произошло обрушение линии. В результате обрыва каната почти на подъезде к пункту назначения примерно с 20-метровой высоты рухнула одна кабина, в которой находились по крайней мере 15 человек. Причины инцидента выясняются. Расследование ведут прокуратура и специальная комиссия.