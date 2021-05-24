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Названа причина обрушения кабины подъемника на севере Италии

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Причиной обрушения кабины фуникулера на севере Италии стала неисправность механизма безопасности. Об этом 24 мая сообщает агентство «ANSA» со ссылкой на слова прокурора Вербании Олимпию Босси.

В результате ЧП погибли 14 человек, двое из который дети. Выжить удалось только пятилетнему ребенку, который на данный момент находится в очень тяжелом состоянии.

В дополнение к разрыву кабеля расследование прокуратуры Вербании должно будет установить, почему аварийный тормоз упавшей кабины не сработал. Уточняется, что, скорее всего, неисправность механизма безопасности стала не единственным фактором, который привел к обрушению кабины.

По факту происшествия заведено уголовное дело по обвинению в «непреднамеренном убийстве и доведении до катастрофы».

Ранее в этот день сообщалось, что спасатели вытащили из-под обломков кабины фуникулера 12 тел погибших, однако всего жертв может быть 13. Также отмечалось, что два ребенка 9 и 5 лет в тяжелом состоянии с многочисленными травмами были доставлены в больницу в Турине.

Инцидент произошел ранее в этот же день. Канатная дорога соединяет населенный пункт Стреза на берегу озера Лаго Маджоре и гору Монтероне высотой почти 1,5 тыс. м. За 100 м до вершины на максимальной высоте произошло обрушение линии. В результате обрыва каната почти на подъезде к пункту назначения примерно с 20-метровой высоты рухнула одна кабина, в которой находились по крайней мере 15 человек. Причины инцидента выясняются. Расследование ведут прокуратура и специальная комиссия.

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