Два человека погибли в массовом ДТП в Челябинске
Четыре автомобиля столкнулись на улице Куйбышева в Челябинске. Два человека получили смертельные травмы.
Авария произошла утром 24 мая. По данным Госавтоинспекции, водитель машины Land Rover допустил выезд на встречную полосу и столкнулся с машинами ВАЗ-2106 и ВАЗ-2110. После этого ВАЗ-2106 врезался в «Газель». Водитель легкового автомобиля и его пассажирка скончались на месте.
По данным Kursdela.biz, водитель Land Rover находился за рулем в состоянии алкогольного опьянения. Сотрудники правоохранительных органов проводят проверку по факту ДТП.
23 мая сообщалось об аварии с участием пяти легковых автомобилей, в том числе машины ДПС, на территории Брянской области. В больницу доставили пять человек, госпитализация потребовалась одному пострадавшему.